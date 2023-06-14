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В интервью британскому изданию Financial Times министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что НАТО подготовил достаточные оборонные планы на случай кризисов. Однако, по мнению политика, из-за постоянной российской угрозы на восточном фланге НАТО Альянс должен делать больше.
Глава МИД Литвы: у нас пока нет никакого послания Путину
© DELFI / Dainius Labutis

"Страны Балтии должны быть укреплены. Литва должна быть укреплена, потому что у нас уязвимая территория", - сказал Г. Ландсбергис в интервью Financial Times.

Однако Г. Ландсбергис заявил, что оборонные планы, подготовленные Альянсом, хотя и полезны в случае кризиса, в них не учитывается тот факт, что Россия продолжает представлять угрозу для безопасности стран Балтии.

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"Вопрос в том, что делать в мирное время? Какое послание вы отправляете Путину? К сожалению, пока никакого послания у нас нет", - подчеркнул министр.

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис утверждает, что региональные оборонные НАТО, определяющие стратегию обороны стран Балтии, могут быть согласованы на этой неделе и утверждены до саммита НАТО. По его словам, такая стратегия обороны послужит сильным сдерживающим сигналом потенциальным агрессорам.

ELTA напоминает, что в середине апреля НАТО представил представителям стран региональные оборонные планы Альянса, которые, как ожидается, будут утверждены саммита Альянса в Вильнюсе этим летом.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля этого года.

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