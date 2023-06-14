Глава МИД Литвы: у нас пока нет никакого послания Путину

"Страны Балтии должны быть укреплены. Литва должна быть укреплена, потому что у нас уязвимая территория", - сказал Г. Ландсбергис в интервью Financial Times.
Однако Г. Ландсбергис заявил, что оборонные планы, подготовленные Альянсом, хотя и полезны в случае кризиса, в них не учитывается тот факт, что Россия продолжает представлять угрозу для безопасности стран Балтии.
"Вопрос в том, что делать в мирное время? Какое послание вы отправляете Путину? К сожалению, пока никакого послания у нас нет", - подчеркнул министр.
Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис утверждает, что региональные оборонные НАТО, определяющие стратегию обороны стран Балтии, могут быть согласованы на этой неделе и утверждены до саммита НАТО. По его словам, такая стратегия обороны послужит сильным сдерживающим сигналом потенциальным агрессорам.
ELTA напоминает, что в середине апреля НАТО представил представителям стран региональные оборонные планы Альянса, которые, как ожидается, будут утверждены саммита Альянса в Вильнюсе этим летом.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля этого года.
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