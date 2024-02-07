Глава МИД Литвы: трудно сказать, приостановил ли Китай выдачу виз из-за визита парламентариев на Тайвань

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нельзя исключать, что решение Китая приостановить выдачу виз гражданам Литвы связано с визитом делегации членов Сейма на Тайвань. Однако он подчеркивает, что хотя выдача виз была приостановлена во время этого визита, конкретных доказательств связи этих событий нет.

"Сложно сказать, пошли ли они на этот шаг, потому что наши члены Сейма отправились на Тайвань. Да, это совпало, но точных свидетельств у нас нет. Мы не можем этого исключать, как и по всем остальным вопросам. Китай показывает, что проводит красные линии там, где считает нужным. И только после того или иного события государствам сообщают, что они переходят ту или иную линию", - сказал журналистам в среду Г. Ландсбергис.

Министр также отметил, что до сих пор не получил ответов от китайских дипломатов и представителей о том, почему не выдаются визы и как долго продлится такая ситуация. Он упомянул, что обращался по этому вопросу в институты Евросоюза.

"У нас нет новостей. Мы обратились к нашим китайским коллегам, но ответов пока нет. Мы рассматриваем это как очередное средство давления Китая на Литву. Я проинформировал своих коллег в Европейском союзе об этих применяемых к Литве мерах. Но это решение Китая", - сказал министр.

В заключение Г. Ландсбергис подчеркнул, что рекомендации гражданам Литвы не ездить в Китай были опубликованы 2 года назад и остаются неизменными.

В конце января министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы.
С 20 по 27 января делегация парламента Литвы в составе 11 человек посетила Тайвань и первой встретилась с новоизбранным президентом острова.

После того, как Литва разрешила Тайваньскому представительству работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились. В конце 2021 г. Пекин применил строгие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально снизил уровень дипломатических отношений с Литвой – до уровня временного поверенного в делах.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии