Глава МИД Литвы: трудно сказать, приостановил ли Китай выдачу виз из-за визита парламентариев на Тайвань

"Сложно сказать, пошли ли они на этот шаг, потому что наши члены Сейма отправились на Тайвань. Да, это совпало, но точных свидетельств у нас нет. Мы не можем этого исключать, как и по всем остальным вопросам. Китай показывает, что проводит красные линии там, где считает нужным. И только после того или иного события государствам сообщают, что они переходят ту или иную линию", - сказал журналистам в среду Г. Ландсбергис.

Министр также отметил, что до сих пор не получил ответов от китайских дипломатов и представителей о том, почему не выдаются визы и как долго продлится такая ситуация. Он упомянул, что обращался по этому вопросу в институты Евросоюза.

"У нас нет новостей. Мы обратились к нашим китайским коллегам, но ответов пока нет. Мы рассматриваем это как очередное средство давления Китая на Литву. Я проинформировал своих коллег в Европейском союзе об этих применяемых к Литве мерах. Но это решение Китая", - сказал министр.