Глава МИД Литвы: трудно сказать, приостановил ли Китай выдачу виз из-за визита парламентариев на Тайвань

"Сложно сказать, пошли ли они на этот шаг, потому что наши члены Сейма отправились на Тайвань. Да, это совпало, но точных свидетельств у нас нет. Мы не можем этого исключать, как и по всем остальным вопросам. Китай показывает, что проводит красные линии там, где считает нужным. И только после того или иного события государствам сообщают, что они переходят ту или иную линию", - сказал журналистам в среду Г. Ландсбергис.
Министр также отметил, что до сих пор не получил ответов от китайских дипломатов и представителей о том, почему не выдаются визы и как долго продлится такая ситуация. Он упомянул, что обращался по этому вопросу в институты Евросоюза.
"У нас нет новостей. Мы обратились к нашим китайским коллегам, но ответов пока нет. Мы рассматриваем это как очередное средство давления Китая на Литву. Я проинформировал своих коллег в Европейском союзе об этих применяемых к Литве мерах. Но это решение Китая", - сказал министр.
В заключение Г. Ландсбергис подчеркнул, что рекомендации гражданам Литвы не ездить в Китай были опубликованы 2 года назад и остаются неизменными.
В конце января министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что представительство Китая приостановило выдачу виз гражданам Литвы.
С 20 по 27 января делегация парламента Литвы в составе 11 человек посетила Тайвань и первой встретилась с новоизбранным президентом острова.
После того, как Литва разрешила Тайваньскому представительству работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились. В конце 2021 г. Пекин применил строгие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально снизил уровень дипломатических отношений с Литвой – до уровня временного поверенного в делах.