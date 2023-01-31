"Мы всегда отличались очень трезвым взглядом как на угрозы с Востока, так и на помощь нашим друзьям, странам восточного партнерства. Теперь мне ясно, что это укрепившееся сотрудничество, эта среда, которую мы создаем, является зарождением новой архитектуры европейской безопасности. Где, как не здесь, если не в Балтийском регионе, если не на восточном фланге, не в Украине – могло быть оформлено будущее европейской безопасности", – сказал Г. Ландсбергис во вторник в Риге на совместной пресс-конференции министров иностранных дел.
В подписанном министрами соглашении подчеркивается, что у стран региона есть общее видение того, как должно осуществляться сдерживание и защита от геополитических угроз. Кроме того, политики подчеркнули важность дальнейшей политической, военной, финансовой поддержки и гуманитарной помощи Украине.
"Когда война в Украине будет выиграна, мы будем обязаны решить, как мы будем защищать Украину, как поможем ей защитить себя, как обеспечим, чтобы то, что произошло 24 февраля прошлого года, больше не повторилось", – сказал глава МИД Литвы.
ELTA напоминает, что во вторник в Риге совместно с министрами иностранных дел Латвии, Эстонии и Польши Г. Ландсбергис подписал декларацию об укреплении регионального сотрудничества.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве начинается ценовая война между торговыми сетями, что подешевеет
Торговые сети в Литве стали сообщать о снижении цен на...
В Литве открыты несколько новых бассейнов, какие цены ждут посетителей
В прошлом году в разных городах Литвы открыли новые...
Инцидент в вильнюсской школе: найдены бутылки со взрывчатым веществом, эвакуированы дети
31 января поступило сообщение о том, что в школе им. Льва...
Госагентство данных: впервые за много лет в Литве увеличилась численность постоянных жителей
В 2022 году численность жителей в Литве увеличилась – в...