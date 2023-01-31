"Мы всегда отличались очень трезвым взглядом как на угрозы с Востока, так и на помощь нашим друзьям, странам восточного партнерства. Теперь мне ясно, что это укрепившееся сотрудничество, эта среда, которую мы создаем, является зарождением новой архитектуры европейской безопасности. Где, как не здесь, если не в Балтийском регионе, если не на восточном фланге, не в Украине – могло быть оформлено будущее европейской безопасности", – сказал Г. Ландсбергис во вторник в Риге на совместной пресс-конференции министров иностранных дел.

В подписанном министрами соглашении подчеркивается, что у стран региона есть общее видение того, как должно осуществляться сдерживание и защита от геополитических угроз. Кроме того, политики подчеркнули важность дальнейшей политической, военной, финансовой поддержки и гуманитарной помощи Украине.

"Когда война в Украине будет выиграна, мы будем обязаны решить, как мы будем защищать Украину, как поможем ей защитить себя, как обеспечим, чтобы то, что произошло 24 февраля прошлого года, больше не повторилось", – сказал глава МИД Литвы.

ELTA напоминает, что во вторник в Риге совместно с министрами иностранных дел Латвии, Эстонии и Польши Г. Ландсбергис подписал декларацию об укреплении регионального сотрудничества.