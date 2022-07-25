Глава МИД Литвы: соглашение об экспорте украинского зерна было бы невозможно без американского оружия

"Соглашение разблокировать Одесский порт было бы невозможно без HIMARS (систем артиллерийских ракет большой мобильности – ЭЛЬТА). Теперь очевидно, что война закончилась бы раньше, если бы мы вооружили Украину быстрее“, – написал Г.Ландсбергис на своей странице в „Твиттере“.

Созданная в США артиллерийская система HIMARS помогает украинской армии уничтожать находящиеся в тылу российской армии склады с амуницией. В результате российская армия не только лишается амуниции: склады переводят еще глубже в тыл, что затрудняет логистику и нападение.

Как уже сообщалось, в пятницу в Стамбуле Украина, Турция, ООН и Россия подписали соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю.

Украина отказалась подписать общий документ с Россией, поэтому были подписаны два отдельных, но идентичных документа.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерес и министр обороны Турции Хулуси Акар.

Идентичное соглашение России подписал министр обороны этой страны Сергей Шойгу.