2024.05.31 10:54

Глава МИД Литвы: скоро станет ясно, серьезно ли настроен Альянс НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По мнению министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, приближается время, когда НАТО придется заявить, серьезно ли страны настроены на поддержку Украины, сдерживание России и дальнейшее расширение Альянса. Политик отмечает, что твердая позиция НАТО важна для авторитета самого Альянса.

"Приближается время, когда станет ясно, серьезны ли мы как Альянс. Серьезны ко многим вещам. Серьезно ли мы настроены на поддержку Украины ради ее победы в войне. Серьезно ли мы настроены на сдерживание России – чтобы Россия столкнулась со стратегическими дилеммами, если продолжит войну в Украине и гибридную деятельность в Европе и НАТО. Серьезно ли мы настроены на приглашение новых членов", – заявил Г. Ландсбергис журналистам в пятницу в Праге перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"У нас неплохо получается говорить красивые слова и раздавать обещания. Но мы должны приступить к их реализации", – подчеркнул он.

Глава литовской дипломатии подчеркивает, что обещания НАТО и их выполнение важны не только для государств, зависящих от Альянса. По мнению Г. Ландсбергиса, это еще и сигнал о надежности НАТО.

"Это касается не только тех, кто зависит от наших обещаний. Это также касается нашей надежности. Надеюсь, что этот Альянс найдет в себе силы и по случаю 75-летнего юбилея очень четко заявит – да, мы настроены серьезно, мы можем победить, мы можем сдержать, мы можем принять новых членов", – сказал министр, отметив, что это станет для него самым важным на июльском саммите в Вашингтоне.

В Праге проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ходе которой политики обсудят подготовку к саммиту в Вашингтоне в июле этого года. Обсуждения также коснутся долгосрочной поддержки Альянсом Украины и ее перспектив на пути в НАТО.

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