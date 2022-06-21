Глава МИД Литвы сказал, куда Россия должна обращаться по вопросу прекращения транзита

"Мой совет такой - если есть реальная потребность и желание со стороны России, то надо обращаться в ЕК с просьбой предоставить дополнительные разъяснения. Если они не подходят, есть Европейский суд, который рассматривает все тяжбы", – сказал министр.

Российскую реакцию Ландсбергис назвал частью "подготовленного театра, чтобы все представить в драматическом свете".

"По моим данным, РФ ждала закрытия намного раньше и, надеялась на политическом основании. Политически такие решения не были приняты. Их принимают на уровне законов тогда, когда ЕК видит для этого основания", – заметил он.

Ландсбергис обратил внимание на то, что в первых заявлениях со стороны России словно невзначай было много неправды.

"Например, даты, в которые перевозка через Литву должна была быть прекращена, указаны неверно. Цемент сейчас можно возить, а жителям Калининграда говорили, что нельзя, надо сейчас его покупать. То же самое и с датой доставки нефти. Ее сместили на более ранний срок", – продолжил министр.

Он назвал реакцию России попыткой драматизировать ситуацию.

"Если взглянуть на общие масштабы транзита через Литву, то санкционированных товаров, когда запрет вступит в силу полностью, будет меньше половины. Это значит, что никакой блокады нет. Никакого закрытия нет. Транзит есть. Транзит людей был и будет, если ЕК ничего не изменит (…), но пока я не вижу признаков этого. Вся эта риторика, которую мы слышим с другой стороны, направлена на внутренний рынок, на мобилизацию своих жителей", – считает Ландсбергис.