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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в твиттере написал, что должны делать российские мужчины "вместо бегства в Европу".
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Они могут "протестовать, не подчиняться, уйти в самоволку, сдаться в плен, устроить бунт", перечислял Ландсбергис.

"Убежище 25 миллионам уклонистов - не выход", - писал Ландсбергис.

Он прибавил: "Освободить Россию должны россияне".

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