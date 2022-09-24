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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в твиттере написал, что должны делать российские мужчины "вместо бегства в Европу".
Они могут "протестовать, не подчиняться, уйти в самоволку, сдаться в плен, устроить бунт", перечислял Ландсбергис.
"Убежище 25 миллионам уклонистов - не выход", - писал Ландсбергис.
Он прибавил: "Освободить Россию должны россияне".
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