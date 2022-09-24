Они могут "протестовать, не подчиняться, уйти в самоволку, сдаться в плен, устроить бунт", перечислял Ландсбергис.

"Убежище 25 миллионам уклонистов - не выход", - писал Ландсбергис.

Он прибавил: "Освободить Россию должны россияне".