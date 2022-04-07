"Ситуация с безопасностью не изменится, даже если война будет фактически остановлена. Не должно быть сомнений, что такая Россия, сегодняшняя Россия, путинская Россия — это совсем другая страна", — сказал Ландсбергис журналистам в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду.
Поэтому, по его словам, Альянс должен отражать текущую ситуацию, принимать меры в отношении обороны восточного фланга и быть готовым дать военный ответ в случае возникновения угроз.
"НАТО должно отражать эту реальность как в политическом плане, так и в плане безопасности. Надеюсь, это произойдет в наших беседах и дискуссиях сегодня вечером. Мы хотим, чтобы наши союзники и вся организация НАТО увеличили свои планы по фактической защите восточного фланга, по защите Балтийских стран, по защите Литвы. Не только для сдерживания, не только для того, чтобы послать политический сигнал о том, что в случае нападения что-то произойдет. Каждый из нас должен быть там, и, по сути, мы должны быть готовы дать военный ответ, если кто-то попытается сделать что-то у границ НАТО", — сказал Ландсбергис.
Он надеется, что изменение отношения к защите восточного фланга Североатлантического альянса будет отражено в документах встречи.
"Я прибыл с надеждой на то, что переговоры и обсуждения сегодня вечером и завтра утром покажут изменение нашего стратегического подхода к защите восточного фланга. К сожалению, большой готовности к изменениям мы пока не заметили. Думаю, сейчас самое время отразить это в выводах и документах, которые мы можем подготовить", — сказал Ландсбергис.
В среду министр иностранных дел Литвы прибыл в Брюссель, чтобы обсудить войну России в Украине и оборону Североатлантического союза со своими коллегами по НАТО.
Ожидается, что во время встречи представители НАТО и Евросоюза обсудят дополнительные санкции в отношении России.
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