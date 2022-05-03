По словам Ландсбергиса, в условиях развязанной Россией войны в Украине необходимо еще больше учитывать стремление государств, отстаивающих европейские ценности, интегрироваться в Евросоюз.

"Мы хотим видеть западно-балканских партнеров стабильными, дружественными, демократическими странами с добрососедскими отношениями и возможностью как можно скорее влиться в общеевропейскую семью", - сказал министр во вторник во время рабочего визита в Скопье, что в Северной Македонии.

На встрече с министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи Ландсбергис выразил твердую поддержку Литвы евроинтеграционных устремлений Северной Македонии, отметив, что расширение ЕС на основе заслуг стало еще более актуальным, сообщает МИД.

"Мы больше не можем откладывать начало переговоров с Северной Македонией, иначе мы рискуем потерять доверие не только граждан этой страны. Мы рискуем потерять доверие к самому Евросоюзу", - сказал министр для пресс-релиза.

В ходе встречи с Османи министр отметил, что высоко ценит твердую поддержку Северной Македонией Украины и осуждение действий России. По словам министра, присоединение Северной Македонии и других стран Западных Балкан к санкциям ЕС в отношении России позволяет единодушно требовать от Москвы прекращения кровопролития в Украине.

В среду министр иностранных дел посетит Албанию, где встретится с министром иностранных дел страны Олтой Джачкой.

Европейский союз ускорил процесс приема новых членов после вторжения России в Украину.

Лидеры ЕС дали зеленый свет началу переговоров о членстве Албании и Северной Македонии еще в 2020 году, однако переговоры были заблокированы Болгарией, вступившей в ЕС в 2007 году. По ее словам, Северная Македония не выполняет часть соглашения о дружбе, подписанного двумя странами в 2017 году.

Стремления Албании и Северной Македонии взаимосвязаны, поэтому вето Болгарии препятствует стремлению обеих стран присоединиться к Сообществу.