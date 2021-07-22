Глава МИД Литвы считает плохой тенденцией планы Ирака удвоить число полетов в Минск

"Не исключаю возможности, что мы информируем иракскую сторону о нашей обеспокоенности, что по сути не было услышано наше основное изначальное пожелание, ну, чтобы к этой ситуации отнеслись со всей серьезностью. (...) Плохая тенденция, следует признать", - сказал в четверг журналистам глава литовской дипломатии.

Он все же призвал дождаться делегации этой страны, потому что это "ключевой шаг в разрешении кризиса".

"Мы ожидаем в ближайшие дни, на этой или на следующей неделе визита из правительства Ирака. Если бы они приехали, как обещали, это позволило бы начать процесс идентификации людей, которые находятся в Литве. По сути это стало бы первыми шагами к возвращению", - сказал министр.

Он подчеркнул, что полеты в Минск с надеждой попасть в Европейский союз (ЕС) направлены против самих иракцев, потому что в конце концов им придется вернуться назад.

Спустя несколько дней после визита Ландсбергиса в Ираке авиакомпания этой страны Iraqi Airlines объявила о том, что увеличивает число полетов из Багдада в Минск вдвое.

Как указано в аккаунте авиакомпании в Facebook, количество полетов увеличится с августа.

В записи в соцсети глава Iraqi Airlines Кифах Хассан Джаббар указывает, что такое решение принято на основании поручения министра транспорта Нассера аль Шибли и в связи с ростом спроса на такие полеты.

С начала августа полеты по этому маршруту будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

После визита в Багдада на прошлой неделе Ландсбергис сказал, что Ирак с осторожностью относится к возвращению мигрантов в страну их происхождения. И все же он подчеркнул, что у Литвы есть рычаги для переговоров с Багдадом.

По его словам, Евросоюз собирается ужесточить выдачу шенгенских виз иракцам, однако решение миграционной проблемы в Литве может изменить мнение Сообщества.

Литва в последние месяцы сталкивается с заметно возросшей нелегальной миграцией через Беларусь, в страну уже попыталось попасть более 2300 нелегальных мигрантов, большая часть их была задержана в июле. Среди задержанных преобладают граждане стран Ближнего Востока, Африки.

По словам литовских должностных лиц, они попадают в Беларусь обычно прямо из Ирака или через Турцию.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию, усилила охрану границы с Беларусью как за счет своих пограничников, так и за счет пограничников Европейского агентства Frontex.

Литва стоит на позиции, что возросший поток миграции - это организованная белорусским режимом акция против Литвы. Напряженность между Минском и Вильнюсом возросла в прошлом году после спорных выборов президента Беларуси.