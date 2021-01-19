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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что решение перенести Чемпионат мира по хоккею на льду из Минска является логичным, одновременно это и знак режиму Александра Лукашенко.
Aleksandras Lukašenka su savo ledo ritulio komanda
Aleksandras Lukašenka su savo ledo ritulio komanda
© Reuters / Scanpix

"Логичное решение и очень четкий знак режиму, громящему демократические силы. То, что происходит на улицах Беларуси – неприемлемо", – сказал BNS в понедельник Г. Ландсбергис.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) в понедельник сообщила, что служба решила перенести Чемпиона мира 2021 года из Беларуси "по причине вопросов безопасности, которые IIHF не может контролировать".

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В сообщении говорится, что это связано с политической ситуацией и с пандемией COVID-19.

Чемпионат должны были организовать Минск и Рига, однако латвийское правительство упоминало, что не хочет делать это вместе с белорусскими властями, где режим силой подавляет мирные протесты.

Совет IIHF еще должен рассмотреть статус Латвии как одной из хозяек чемпионата, а также оценить возможности формата одного места, чтобы легче было соблюдать правила, связанные с COVID-19, а командам было бы проще путешествовать.

На голосовании в мае 2017 года Рига и Минск победили над финскими городами Хельсинки и Тампере.

Беларусь уже более шести месяцев сотрясают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых объявил себя победителем А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают, что выборы были сфальсифицированы, их победитель, Светлана Тихановская, в президентской гонке сменила своего мужа, находящегося в заключении.

Протестующие требуют отставки А. Лукашенко, освобождения политических заключенных и новых выборов.

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