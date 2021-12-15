"Обращаю внимание, что Соединенные Штаты зачастую, особенно при принятии новейших санкционных пакетов в Европе, отвечали практически идентичными пакетами в Соединенных Штатах. В данном случае мы имеем явное отклонение от того факта, что Европа ввела санкции в отношении определенных продуктов из удобрений, которые не могут ввозиться в ЕС, а США – в отношении всего юридического лица", – сказал он журналистам в среду перед заседанием правительства.

"Было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы, тогда бы разрешились многие другие вопросы", - сказал министр.

Он повторил, что нынешние американские санкции не влекут за собой правовых последствий для Литвы.

Ландсбергис добавил, что правительство все еще ищет способы управления возникающими рисками - как юридическими, так и финансовыми.

После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя "Беларуськалий" через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора ЛЖД c "Беларуськалием", хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.

Во вторник также было заявлено, что должность покинет глава ЛЖД Мантас Бартушка.