Глава МИД Литвы: самое важное - победа Украины на поле боя

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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис вместе с еще шестью министрами иностранных дел Северных и Балтийских стран посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи Г. Ландсбергис заявил, что победа Украины на поле боя является важнейшей задачей, которую нельзя упускать из вида.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Julius Kalinskas

"Резюме встречи с президентом В. Зеленским ясно: нельзя упускать из вида важнейшую задачу – победу Украины на поле боя. Танки, системы воздушной обороны, другое тяжелое вооружение скорее принесут победу Украине", - написал по-английски в твиттере Г. Ландсбергис.

Прибывшие в понедельник в Киев министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что цель их поездки – продемонстрировать солидарность с Украиной, отражающей нападение России.

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"Несмотря на дождь российских бомб и варварскую жестокость, Украина победит! - написали они, опубликовав общую фотографию на платформе у поезда. - Мы и впредь будем оказывать Украине военную, экономическую и политическую помощь", – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Северные и Балтийские страны тесно сотрудничают во многих областях и постоянно согласовывают некоторые политические вопросы.

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