Глава МИД Литвы: самое важное - победа Украины на поле боя

"Резюме встречи с президентом В. Зеленским ясно: нельзя упускать из вида важнейшую задачу – победу Украины на поле боя. Танки, системы воздушной обороны, другое тяжелое вооружение скорее принесут победу Украине", - написал по-английски в твиттере Г. Ландсбергис.

Прибывшие в понедельник в Киев министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что цель их поездки – продемонстрировать солидарность с Украиной, отражающей нападение России.

"Несмотря на дождь российских бомб и варварскую жестокость, Украина победит! - написали они, опубликовав общую фотографию на платформе у поезда. - Мы и впредь будем оказывать Украине военную, экономическую и политическую помощь", – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Северные и Балтийские страны тесно сотрудничают во многих областях и постоянно согласовывают некоторые политические вопросы.