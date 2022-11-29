Глава МИД Литвы: самое важное - победа Украины на поле боя

"Резюме встречи с президентом В. Зеленским ясно: нельзя упускать из вида важнейшую задачу – победу Украины на поле боя. Танки, системы воздушной обороны, другое тяжелое вооружение скорее принесут победу Украине", - написал по-английски в твиттере Г. Ландсбергис.
Прибывшие в понедельник в Киев министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что цель их поездки – продемонстрировать солидарность с Украиной, отражающей нападение России.
"Несмотря на дождь российских бомб и варварскую жестокость, Украина победит! - написали они, опубликовав общую фотографию на платформе у поезда. - Мы и впредь будем оказывать Украине военную, экономическую и политическую помощь", – сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Северные и Балтийские страны тесно сотрудничают во многих областях и постоянно согласовывают некоторые политические вопросы.
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