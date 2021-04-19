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В понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис принял участие в удаленной конференции министров иностранных дел ЕС, на которой особое внимание уделялось положении в Украине и росту напряжения в связи с проводимой Россией политикой. После встречи Ландсбергис сказал СМИ, что Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм.

"Один из первых вопросов, которые обсуждались - это ситуация в Чехии. Как стало известно вчера, Чехия выслала 18 дипломатов или шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием, в Праге, в посольстве РФ, потому что они могли принимать участие в теракте, совершенном в 2014 г. Поэтому как я, так и многие другие коллеги, выразили полную поддержку Чехии. То, что они сообщили, еще раз показало о чем мы уже говорили прежде – Россия еще раз показала себя как страна, поддерживающая терроризм и теракты", – сказал Ландсбергис.

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Он сказал, что на встрече призвал участников действовать солидарно и пытаться сократить число российских шпионов, работающих под дипломатическим прикрытием.

Ландсбергис сказал, что Россия не стремится к деэскалации ситуации в Восточной Украине.

"Поведение и позиция Украины очень спокойное, достойное уважения", – заметил он.

Глава МИД подчеркнул, что о санкциях надо говорить еще до того, как переступят красные линии.

"Я выступил с предложением, чтобы санкции, особенно в истории с Украиной, не обсуждались не только тогда, когда уже пересекли красную линию, когда атака начнется физически и будет поздно садиться и думать, что делать. Европа сегодня может сказать и послать сигнал – мы готовы говорить о секторных санкциях, если эти красные линии переступят. (…) Сигнал должен быть ясным, жестким и быстрым", – сказал он.

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