Глава МИД Литвы: Россия была, есть и будет опасным соседом

Президенту России Владимиру Путину якобы сложно объяснить свои ошибки элите страны и олигархам, жизнь которых резко изменилась. Перед людьми в Петербурге или Москве, которых отправляют на фронт, и они могут там погибнуть, тоже нужно объясняться. В России начинают понимать, что дела идут не так, как должны, считает Ландсбергис. Если так будет продолжаться, ситуация будет становиться все более хаотичной и проблематичной.
На вопрос, нужно ли вообще еще бояться Москвы, поскольку война в Украине показала, что российская армия сильно переоценена, министр отметил, что Россия "иррациональна и непредсказуема". Она была, есть и будет опасным соседом, сказал он. Кроме того, россиянам удавались ограниченные войны, такие как в Грузии или Крыму, где они действовали быстро и занимали неподготовленные территории, а затем с помощью Запада замораживали конфликты. "Такие сценарии нас беспокоят, если Украине не удастся победить", - сказал Ландсбергис.
"Возможно все", - ответил он на вопрос журналиста, зачем Путину нападать на такую страну НАТО, как Литва, если по соседству есть и другие цели, за спинами которых не стоит военный альянс. Это якобы может произойти, если России покажется, что НАТО отвлекло внимание или не выполняет все требования по защите своих стран. Риск и угроза остаются. Поэтому "мы так настойчиво призываем наших партнеров перебрасывать больше частей в страны Балтии".
Страны НАТО на границе с Россией и Беларусью, по мнению Ландсбергиса, также нуждаются в лучшей противовоздушной обороне. Тот факт, что после взрыва ракеты в Польше сюда будет переброшена батарея "Patriot", — это шаг в правильном направлении. "Но я бы хотел, чтобы не были забыты страны Балтии. Хотя мы понимаем, что Польша первая в очереди", - добавил министр.
Ландсбергис в интервью повторил, что восстановление территориальной целостности Украины должно охватывать и Крым, хотя для Путина это было бы красной чертой. "В. Путин всегда будет проводить красные линии. Когда я разговариваю с украинцами, я не вижу никакой готовности соглашаться с какими-то красными линиями в отношении их территории", - сказал глава литовской дипломатии.
Отвечая на вопрос, видит ли он опасность ядерной эскалации, Ландсбергис сказал, что угрозы России расценивает серьезно. А черчение красных линий – это шантаж, которому не нужно поддаваться.
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