Об этом он заявил накануне заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в понедельник.

"Поскольку Брюссель уходит в отпуск, это хорошая возможность напомнить, что российские военные не планируют брать выходные от дальнейшего нападения на Украину", - сказал журналистам литовский министр.

По его словам, именно поэтому страны Запада, особенно с сильной военной промышленностью, должны направлять украинским войскам больше оружия, потому что только это может остановить нападение России.

"Если что-то и нужно продолжать, так это поставки оружия", — сказал Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что Сообщество также должно оказывать большую финансовую поддержку Киеву.

Главы дипломатических ведомств стран должны обсудить на встрече в Брюсселе восстановление Украины после войны и реформы, связанные с ее европейской перспективой. Среди прочего, министры должны начать переговоры о новом пакете санкций против России.

В конце прошлой недели Еврокомиссия объявила, что ЕС ограничит экспорт российского золота новым пакетом санкций и будет стремиться "закрыть все лазейки", позволяющие обойти меры, которые предусмотрены предыдущими пакетами.

Из-за вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, Сообщество из 27 стран-членов на сегодняшний день одобрило шесть пакетов санкций против Кремля. Последний, принятый в июне, наложил запрет на импорт большой части российской нефти.