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Расторжение договора между "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) и "Беларуськалием" с 1 февраля ограничивает риск того, что запреты можно будет обойти и транзит белорусских калийных удобрений продолжится, заявил глава МИД Литвы.
Глава МИД Литвы: риски по поводу транзита белорусских удобрений устранены
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы с самого начала видели риски, связанные с перенятием определенного количества удобрений, но правительство воспользовалось предоставленным временем для того, чтобы устранить эти риски и попытаться подготовиться к режиму, который вступит в силу 1 февраля. Мы надеемся, что большая часть тех опасностей предусмотрена, правовой режим, само условие расторжения договора помогает обеспечить определенное основание", — заявил в среду журналистам в Сейме Габриэлюс Ландсбергис.

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На закрытом заседании в среду Комитеты Сейма по Экономике и Национальной безопасности и обороне (КНБО) рассмотрели обстоятельства продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву. Комитеты Сейма хотели убедиться в том, что никто не сможет обойти санкции и не получит от них выгоды, когда с 1 февраля будет расторгнут договор ЛЖД и "Беларуськалием".

Председатель КНБО Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что решение о приостановке транзита с 1 февраля имеет предохранители для того, чтобы "обойти решение Литвы о блокировке (транзита удобрений - BNS) было бы не так просто".

"Мы когда-то заявляли, что это могут сделать отдельные государства, отдельные частные компании, но выбранные решения, эти формулировки позволяют сделать твердый вывод о том, что возможность обхода будет очень трудно найти", — сказал Кащюнас.

Это уже второе заседание этих комиссий по обстоятельствам транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву. После первого заседания, которое состоялось две недели назад, Кащюнас заявлял, что поведение ЛЖД свидетельствует о чрезмерной зависимости компании от контракта с "Беларуськалием".

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