"А. Лукашенко и его режим пользуются уязвимостью людей из Ирака, Сирии и Афганистана, обманывает их, вынуждая продавать имеющееся у них имущества, вынуждая продавать дома, ведь цена этого билета, которую они платят за то, чтобы добраться до границы Литвы, обходится им во всю жизнь: они оставляют свои семьи, детей, отказываются от всего, что у них было, чтобы прибыть сюда", – сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Есть факт того, что они здесь будут жить лучше, чем могли бы жить там. Но, к сожалению, мы не очень имеем возможности предложить им какую-то лучшую жизнь, они живут в платках, пока мы найдем способ вернуть их обратно", – сказал министр.

Он сказал, что обсуждал эту проблему с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хуссейном, а через несколько недель он намерен поговорить с турецким коллегой.

"Мы сообщили об этой новости, что это неприемлемо, и что мы хотим найти способ, чтобы этих людей не обманывали, чтобы им не давали ложных обещаний", – сказал Г. Ландсбергис.

В целом в Литву из Беларуси в этом году пытались попасть 498 нелегальных мигрантов. Эта цифра в шесть раз больше, чем за весь 2020 год. Литовские должностные лица подозревают, что это операция, организованная белорусским режимом.