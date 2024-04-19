Глава МИД Литвы: решение относительно передачи доходов от замороженных российских активов Украине будет найдено

"Дискуссии еще не закончены. Но есть определенные шаги вперед. (…) И сейчас обсуждается вопрос, можно ли использовать этот процент для восстановления Украины. И если можно, с какого года следует брать прибыль – текущего, заработанных с начала войны или даже раньше", - в пятницу на пресс-конференции журналистам сказал Г. Ландсбергис.
"Я верю, что это решение будет найдено. Потому что, в первую очередь, именно политическая декларация G7 задала политический тон в этом направлении", - подчеркнул он.
Однако министр подчеркивает, что некоторые предыдущие обсуждения не дали результатов.
"Я должен поставить здесь звездочку, потому что раньше я был оптимистичен в отношении некоторых вопросов, что не было реализовано. Но определенные тенденции в дискуссии показывают, что основания есть", - сказал он.
Во вторник Совет Европы принял резолюцию об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины и о создании Международного компенсационного механизма (International Compensation Mechanism – англ.) для осуществления этого процесса.
В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил, чтобы 90 проц. замороженных российских средств Сообщество направило на закупку оружия для Украины, а оставшиеся 10 проц. – на восстановление страны.
Предполагается, что в случае одобрения предложения уже в 2024 году Украина может получить 2,6 млрд. евро, а первый миллиард поступит в страну уже в июле.
В настоящее время в Бельгии заморожены активы российского центрального банка на сумму 190 млрд. евро.