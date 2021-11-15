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Решение Совета министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) позволит применить санкции к организаторам потока нелегальных мигрантов, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД Литвы: решение министров ЕС позволит применить санкции к организаторам миграции
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел позволяет и предоставляет правовое основание применить санкции к организующим переправку нелегальных мигрантов деятелям и предприятиям – таким, как туристические агентства, аэропорты Беларуси и предприятия, обслуживающие самолеты на земле", - приведены в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД) слова Г. Ландсбергиса.

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По словам министра, основные полеты в аэропорт Минска остановлены, однако если появятся новые маршруты, а аэропорты по-прежнему будут участвовать в схемах переправки мигрантов, ЕС воспользуется созданной правовой базой.

"Мы уже сегодня слышим о намерениях соединить новые столицы с Минском. Для этого и нужны созданные сегодня инструменты, воспользоваться которыми, я надеюсь, достанет воли", − говорит министр Г. Ландсбергис.

"Действия белорусского режима все труднее предсказуемы, они непрогнозируемые, а использование мигрантов в этой гибридной атаке переступило через все принципы международного права и гуманитарные принципы. Если мы не предпримем решительные действия сейчас, то провокации (Александра) Лукашенко будут продолжаться, а осуществляемая гибридная атака против ЕС будет только усиливаться", – отмечает Г. Ландсбергис.

По его словам, действия Европы "должны быть быстрыми и четкими: как можно быстрее остановить все полеты в Минск и предоставить необходимую помощь застрявшим на границе ЕС - Беларуси, включая возможность репатриации".

Министр добавил, что Литва готова предоставлять Беларуси техническую помощь в деле возвращения мигрантов в страны их происхождения.

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