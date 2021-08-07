"Это первый серьезный шаг на пути решения миграционного кризиса. Я рад и я благодарен властям Ирака за то, что они услышали обращение представителей Литвы и Евросоюза и хотя бы так остановили потоки нелегальных мигрантов, организованные Минском, у границы Литвы и ЕС, – сказал 7 августа Ландсбергис.

"Мы должны убедиться в том, что это решение принято надолго и его будут выполнять, поскольку используется выражение "на неопределенный срок" – мы должны видеть, что все в силе. Это необходимо", – заметил глава МИД Литвы.

По словам министра, если такое решение не отменят, то Ирак может рассчитывать на развитие сотрудничества с ЕС.

"Что могут предложить Ираку? Я говорил об этом и в Багдаде, если Ирак будет решать этот кризис, участвовать в его решении, то будет возможность расширять отношения с ЕС. Идеи есть и у нас в Литве, мы предлагали – как облегчение визовой программы, чтобы люди, которые хотят приехать в ЕС легально, могли получить больше возможностей сделать это", – сказал Ландсбергис.

Ирак на неопределенное время останавливает пассажирское авиасообщение с Минском. Из Ирака в Беларусь будут летать только пустые самолеты, на которых граждане Ирака смогут вернуться на родину, сообщает Администрация гражданской авиации этой страны.

В Литве из-за наплыва мигрантов объявлена чрезвычайная ситуация.

Литовские политики убеждены, что рост потока нелегальных мигрантов - это организованная минским режимом акция против Литвы.

После того как Литва на этой неделе стала применять более жесткие меры, нелегалов на границе стало меньше, однако случаи незаконного пересечения границы чаще стали фиксировать в Польше и Латвии.