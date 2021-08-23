"Это частная компания, которая, видимо, может взять на себя определенный риск, быть может даже больший, чем другие авиакомпании, и может на этом заработать. Если это работает, я думаю, что это хороший повод и для них, и хорошая возможность, а иногда и единственная, для спасения людей", – сказал Ландсбергис.

Член совета директоров Avia Solutions Group Вигаудас Ушацкас в воскресенье подтвердил, что авиакомпания группы KlasJet участвует в вывозе из Афганистана работавших там граждан стран ЕС и НАТО и работавших с ними афганцев.

По его словам, сейчас осуществляют до 20 эвакуационных рейсов. В пятницу глава МО Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в Кабул выслана группа литовских военных для эвакуации афганцев, которые помогали литовцам – įв пятницу в Литву доставили первых граждан Афганистана (семью из 6 человек).

Ландсбергис подтвердил, что сейчас в Афганистане работает команда работников МИД и МО Литвы, которая "ищет и идентифицирует людей, которых мы хотим привезти".

Некоторые из них, по словам министра, находятся в Кабуле, поэтому ищут возможность доставки их в аэропорт, а оттуда - в Литву.

"Я не хочу демонстрировать излишний оптимизм, потому что это очень сложная задача, как для Литвы, так и для других стран, которые пытаются сделать то же самое. Мы надеемся на лучшее", – сказал Ландсбергис.

Контроль в Афганистана перенял Талибан, который больше недели назад захватил Кабул. С тех пор уехать из Афганистана стало непросто. Ранее сообщалось, что перелета в Литву ждут больше 100 переводчиков и членов их семей, которые помогали литовским военным. эти люди боятся, что Талибан может с ними жестоко расправиться.