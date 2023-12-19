Глава МИД Литвы: размещение немецкой бригады в нашей стране – приоритетная задача правительства

"Хотя бригада является, прежде всего, инвестицией в нашу коллективную безопасность НАТО, нет никаких сомнений в том, что она также станет катализатором, который сблизит наши общества. Больше немцев откроют для себя Литву, сотрудничество между странами будет углубляться", - в понедельник на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом сказал Г. Ландсбергис.