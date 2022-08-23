"Информация, с которой меня ознакомили, говорит о том, что вопрос расчетов должен быть решен", - заявил во вторник журналистам в Сейме Ландсбергис.

Он подчеркнул, что санкций в отношении оплаты транзита российских товаров нет.

"Санкций в отношении оплаты не существует, они не введены. Значит, здесь нужно коммерческое решение, которое позволило бы оплачивать оказываемые услуги, за оплату отвечает само государственное предприятие (Литовские железные дороги - BNS), ну, возможно, государственное учреждение, которое его курирует - Министерство транспорта и коммуникаций", - сказал глава литовской дипломатии.

"Они должны это сделать, существуют ли технические решения? Да, существуют. Рекомендую ли я сейчас все? Нет, не рекомендую. Не хочу, не вижу смысла, не считаю, что госучреждения или политики должны становиться помощниками России", - сказал министр.

По его словам, платежи за не подпадающие под санкции товары и услуги между российскими и литовскими компаниями осуществляются до сих пор, что доказывает возможность оплаты.

Литовские учреждения и коммерческие банки все еще выясняют, как Россия может рассчитываться за транзит подсанкционных товаров в Калининград через Литву после того, как Siauliu bankas объявил, что не будет обслуживать такие платежи с 1 сентября, опасаясь, что такие действия могут нарушить международные санкции.

Служба расследований финансовых преступлений ранее подтвердила, что при обслуживании таких платежей могут применяться исключения, но каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.

ЛЖД возобновила транзит подсанкционных товаров 22 июля после того, как Еврокомиссия уточнила, что по железной дороге между Россией и Калининградом можно перевозить ограниченное количество грузов.