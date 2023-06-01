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На неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, проходящей в четверг в Осло, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что пятая статья НАТО является единственным гарантом безопасности, говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД).
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Украина четырнадцать лет ждала ответа от НАТО. За это время она пережила два вторжения. Пришло время дать Украине четкий ответ, как и когда она может вступить в Альянс", - сказал глава литовской дипломатии перед началом встречи.

"Шведский флаг, развевающийся в Вильнюсе – один из параметров успеха саммита НАТО. Пятая статья НАТО – единственный гарант безопасности", - прокомментировал ситуацию журналистам министр Г. Ландсбергис.

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ELTA напоминает, что в среду и четверг министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Осло, Норвегия, где он участвует в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

В ходе встречи обсуждались подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, стремление Украины стать членом НАТО, долгосрочная практическая и политическая поддержка Украины Альянсом.

В среду глава литовской дипломатии также встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как указывается в сообщении МИД, главы дипломатий Литвы и Великобритании говорили о необходимости уже сейчас думать и планировать восстановление Украины – это также потребует большой сплоченности демократического мира.

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