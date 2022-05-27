Глава МИД Литвы: Путин намеревается уничтожить украинский народ

Он сказал это в пятницу после того, как на вильнюсском российском форуме его спросили, как он оценивает обвинения президента Украины Владимира Зеленского России по поводу геноцида в Донбассе.

"То, что мы видим из политических заявлений Путина и его окружения - это попытка уничтожить народ. Идея существования Украины для него неприемлема. Отсюда и происходит терминология геноцида. Объемы, видимо, будут проясняться, они неизвестны, но иногда намерение, попытка сопоставима с преступлением уже сама по себе", - сказал журналистам министр.

"Несмотря на то, что были более страшные преступления, но если намерение повторяется, это можно назвать так же", - добавил он.

Один из критиков Кремля, Михаил Ходорковский, сказал, что имеют место признаки геноцида.

"На мой взгляд, геноцид - юридическое понятие. Признаки геноцида имеют место. Конечно, на данный момент это не Сребреница, но очень близко к ней", - заявил оппозиционер.

Вильнюсский российский форум проводится с 2013 года и организуется Министерством иностранных дел совместно с Центром восточноевропейских исследований.

Зеленский подчеркнул, что нападение российских сил на Донбасс может сделать регион непригодным для жизни, при этом он обвинил Россию в желании превратить в пепел города Восточной Украины.

"Все это, в том числе депортация наших людей и массовые убийства мирных жителей - это явный геноцид со стороны России", - заявил президент в ежедневном телеобращении.

Россия начала войну в Украине 24 февраля.