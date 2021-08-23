Глава МИД Литвы просит жесткого ответа ЕС на создаваемый Беларусью миграционный кризис

По информации Министерства иностранных дел, в письме Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю Г. Ландсбергис призвал принять меры для защиты границ ЕС от искусственно создаваемого потока нелегальной миграции и защиты от возникающих угроз для ЕС.
"Литва сейчас дорого платит за свои ценности. Реакция на нашу помощь демократическим силам Беларуси - поощрение миграционных потоков из Ближнего Востока и стран Африки", - отметил министр в своем письме.
"Не сложно доказать, кто и как это организует. КГБ Беларуси с помощью турфирм и авиалиний может за неделю из Ирака и других стран через Стамбул доставить более 6 тыс. человек в Беларусь и привезти их к литовской границе, то есть к внешней границе ЕС", - утверждает он.
Г. Ландсбергис подчеркнул, что ЕС должен усиливать ответные действия и методы реагирования на возобновляющиеся потоки мигрантов у внешних границ ЕС. Необходима "новая стратегия и жесткие ответные действия" для преграждения пути гибридным атакам, для которых в настоящее время используются нелегальная миграция и гражданская авиация.
"Мы должны признать новую реальность и реагировать незамедлительно. Государства с недружественными намерениями всегда могут прекратить охранять свои границы или даже активно призвать мигрантов из малообеспеченных стран прибывать на границы ЕС", - подчеркнул Г. Ландсбергис.
Министр надеется обсудить "необходимые скоординированные действия ЕС" в ответ на действия Беларуси по использованию мигрантов и гражданской авиации на встрече министров иностранных дел ЕС в Словении 2 сентября.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
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