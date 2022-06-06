Дипломат страны "попросил японских официальных лиц поднять вопрос разблокирования Одессы на встречах "Большой семерки" (G7), чтобы найти быстрые и эффективные способы возобновления поставок украинского зерна на мировые рынки", говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства.

Одесса — крупнейший порт Украины, особенно важный для экспорта зерна. Его блокада угрожает глобальному снабжению продовольствием.

На встрече с представителями правительства Японии – государственным канцлером Хирокадзу Мацуно и государственным секретарем по иностранным делам Такако Судзуки - Ландсбергис обсудил влияние российской войны в Украине на ситуацию с безопасностью в Европе и Азии, на международные энергетические и продовольственные рынки, вызовы на Дальнем Востоке и в Океании.

Представители стран также обсудили возможные решения и возможности сотрудничества в восстановлении Украины и реализации видения свободных и открытых Индийского и Тихого океанов.

"Война России против Украины и реакция цивилизованного мира внимательно отслеживаются и оцениваются другими злонамеренными государствами. Если агрессор не получит очень строгого ответа, это лишь вопрос времени, когда другие примут российскую тактику. Сегодня жертва — Украина, а завтра, что хорошо понимают и в Японии, это может быть и Тайвань", — сказал литовский министр.

Ландсбергис поблагодарил Японию за ее позицию в отношении агрессии Кремля против Украины и подчеркнул необходимость сохранения самых жестких санкций, чтобы прекратить финансирование военной машины.