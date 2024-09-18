Глава МИД Литвы просит президента доказательства якобы "бутафорских" конкурсов в министерство

„Ежегодно 50 человек, прошедших конкурсы, из примерно 180-200 обратившихся – бутафорское средство? Может следует привести некоторые факты. Я могу придумать любые заявления из воздуха“, - в среду в Правительстве журналистам заявил Г. Ландсбергис.

Как сообщалось ранее, Г. Науседа заявил, что не удивился, узнав, что на дипломатическую службу назначены советник министра и секретарь МИД. По его словам, конкурсы, проводимые в министерстве, являются всего лишь бутафорским средством, призванным замаскировать решения, принятые Г. Ландсбергисом.