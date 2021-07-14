"Я привез из Литвы несколько конкретных продолжений, пользуясь которыми мы могли бы идентифицировать людей, которые через Турцию попадают нелегально на территорию Литвы. Для этого, возможно, потребуются должностные лица, ответственные за миграцию, которые бы могли работать вместе в Турции или в Литве, помогая идентифицировать людей", – заявил глава литовской дипломатии в среду на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы также обсуждали возможность сокращения числа рейсов из Турции. Возможно, вместе с Турцией расследовать весь путь, как и каким образом мигранты с помощью Беларуси попадают из тех государств, где они начали свою поездку, и каким образом оказываются в Литве", – добавил он.

Г. Ландсбергис обсудил вопросы незаконной миграции с министрами иностранных и внутренних дел страны Мевлютом Чавушоглу и Сулейманом Сойлу.

Он отметил, что Анкара настроена на сотрудничество с Литвой в решении этой проблемы.

"Общий подход - позитивный и положительный. Турция не хочет стать инструментом Лукашенко в организованной цепи нелегальной миграции", – пояснил министр.