Глава МИД Литвы призывает реагировать на российские диверсии в регионе Балтийского моря

„Видя нашу нерешительность в Украине, Россия идет на эскалацию, чтобы посеять страх, неуверенность, ослабить нашу волю поддерживать Украину“, - подчеркнул во время встречи Г. Ландсбергис.

„Мы должны показать, что результат таких действий будет противоположным – мы будем только еще сильнее поддерживать Украину, а Россия получит адекватный ответ на свои действия“, - добавил он.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в ходе встречи, состоявшейся в пятницу в финском городе Порвоо, главы дипломатии стран СГБМ приняли совместную декларацию. В нем отмечается, что наиболее актуальной задачей для региона на данный момент является подготовка к кризисам, их управление и устойчивость.