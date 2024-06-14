Глава МИД Литвы призывает реагировать на российские диверсии в регионе Балтийского моря

„Видя нашу нерешительность в Украине, Россия идет на эскалацию, чтобы посеять страх, неуверенность, ослабить нашу волю поддерживать Украину“, - подчеркнул во время встречи Г. Ландсбергис.
„Мы должны показать, что результат таких действий будет противоположным – мы будем только еще сильнее поддерживать Украину, а Россия получит адекватный ответ на свои действия“, - добавил он.
Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в ходе встречи, состоявшейся в пятницу в финском городе Порвоо, главы дипломатии стран СГБМ приняли совместную декларацию. В нем отмечается, что наиболее актуальной задачей для региона на данный момент является подготовка к кризисам, их управление и устойчивость.
По мнению министров, с ростом геополитической напряженности сотрудничество в регионе Балтийского моря необходимо укреплять и углублять, а существующие структуры адаптировать к политическим реалиям.
„На данный момент существует особая потребность в сильной политической воле, тесном сотрудничестве в гибких форматах единомышленников, открытых разговорах о том, как нам следует адаптироваться к новой геополитической реальности и какой ответ мы должны дать России“, - на встрече сказал министр иностранных дел Литвы.
Как сообщалось ранее, в мае издание The Moscow Times сообщило, что Москва в одностороннем порядке решила изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией. Руководство стран подобные заявления Кремля назвало провокацией.
Кроме того, в конце мая Россия убрала буи, обозначающие границу с Эстонией на реке Нарва.
В этом году традиционное заседание Совета государств Балтийского моря проходит в городе Порвоо, Финляндии, председательствующей в организации.
Это региональный политический форум, состоящий из министров иностранных дел стран Балтии, Северной Европы, Германии и Польши, с участием представителей Европейской службы внешних связей.
Совет собирается один раз в год. Его по принципу ротации один год, с 1 июля по 30 июня, возглавляет одно из государств-членов.