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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что самым большим препятствием на пути к согласованию того, чтобы Германия и другие западные страны оказывали больше военной помощи Украине, является то, что до сих пор между западными странами нет четкой договоренности о том, как должна завершиться война. По его словам, некоторые страны до сих пор придерживаются позиции, что этот конфликт должен закончиться "заморозкой", поэтому дискуссии об оружии, которое может определить победу Украины, затягиваются.
Глава МИД Литвы призывает окончательно договориться о возврате Украиной всех своих территорий
© ELTA / Tomas Vinickas

"Между западными странами все еще бурлят дискуссии о войне и о том, как она должна закончиться. Есть некоторые страны, которые до сих пор считают, что "заморозка" этого конфликта была бы лучшим вариантом. Я с этим совершенно не согласен, но именно такой менталитет является главным препятствием, из-за которого страны отказываются предоставить Украине необходимое вооружение. И нам понадобился почти год, чтобы мы пришли к разговору о танках", - в понедельник CNN прокомментировал Г. Ландсбергис.

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"Не удивлюсь, если будет принято окончательное решение о том, что танки Украине должны быть предоставлены. Но, прежде всего, западные страны, которые поддерживают Украину, должны договориться, что, если мы хотим безопасного европейского континента, Украина должна победить", - добавил он.

Министр иностранных дел уверяет, что единственный адекватный исход этой войны – это победа Украины, которой требуется наступательное оружие.

"Единственный способ, которым эта война действительно может закончиться – это победа Украины путем возвращения всех территорий, которые были оккупированы Россией. А для этого нужны танки, которыми можно было бы вытеснить российские войска с оккупированных территорий. А у западных стран, таких как Великобритания, Германия и Франция, танки в настоящее время действительно есть", - заявил он.

Наконец, Г. Ландсбергис упомянул, что из Берлина до сих пор не получено разрешение для других европейских стран на передачу немецких танков Украине. Политик надеется, что Германия в ближайшее время изменит свою позицию.

"Многие страны уже закупили немецкие танки. Среди них Финляндия и некоторые страны Скандинавии и Южной Европы. И они готовы отправить оружие в Украину, но до сих пор не получили разрешения из Берлина. Но я надеюсь, что разрешение будет получено и, может быть, Германия, почувствовав снижение давления, тоже начнет поставлять танки", - пояснил он.

ELTA напоминает, что Польша и Финляндия уже заявили о готовности передать Украине танки "Leopard".

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