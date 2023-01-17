Глава МИД Литвы призывает окончательно договориться о возврате Украиной всех своих территорий

"Между западными странами все еще бурлят дискуссии о войне и о том, как она должна закончиться. Есть некоторые страны, которые до сих пор считают, что "заморозка" этого конфликта была бы лучшим вариантом. Я с этим совершенно не согласен, но именно такой менталитет является главным препятствием, из-за которого страны отказываются предоставить Украине необходимое вооружение. И нам понадобился почти год, чтобы мы пришли к разговору о танках", - в понедельник CNN прокомментировал Г. Ландсбергис.

"Не удивлюсь, если будет принято окончательное решение о том, что танки Украине должны быть предоставлены. Но, прежде всего, западные страны, которые поддерживают Украину, должны договориться, что, если мы хотим безопасного европейского континента, Украина должна победить", - добавил он.

Министр иностранных дел уверяет, что единственный адекватный исход этой войны – это победа Украины, которой требуется наступательное оружие.

"Единственный способ, которым эта война действительно может закончиться – это победа Украины путем возвращения всех территорий, которые были оккупированы Россией. А для этого нужны танки, которыми можно было бы вытеснить российские войска с оккупированных территорий. А у западных стран, таких как Великобритания, Германия и Франция, танки в настоящее время действительно есть", - заявил он.

Наконец, Г. Ландсбергис упомянул, что из Берлина до сих пор не получено разрешение для других европейских стран на передачу немецких танков Украине. Политик надеется, что Германия в ближайшее время изменит свою позицию.

"Многие страны уже закупили немецкие танки. Среди них Финляндия и некоторые страны Скандинавии и Южной Европы. И они готовы отправить оружие в Украину, но до сих пор не получили разрешения из Берлина. Но я надеюсь, что разрешение будет получено и, может быть, Германия, почувствовав снижение давления, тоже начнет поставлять танки", - пояснил он.

ELTA напоминает, что Польша и Финляндия уже заявили о готовности передать Украине танки "Leopard".