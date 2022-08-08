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Несмотря на продолжающуюся войну в Украине, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает не забывать о гражданском обществе Беларуси.
2020 metų protestai Baltarusijoje
2020 metų protestai Baltarusijoje
© Reuters / Scanpix

По случаю второй годовщины протестов против непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси он в понедельник встретился с лидером оппозиции этой страны Светланой Тихановской и другими представителями гражданского общества и оппозиции, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

По словам главы литовской дипломатии, начавшиеся два года назад массовые протесты стали явным манифестом стремления народа Беларуси к свободе, примером того, как достойно, мужественно и миролюбиво бороться за свои свободы и права.

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"Во время войны России против Украины мы также не должны забывать Беларусь — как и два года назад, сегодня страна нуждается в поддержке демократического мира. Стремящаяся к свободе Беларусь должна оставаться в повестке дня как литовской, так и международной политики. Я верю, что сплоченные усилия демократических сил Беларуси и всех нас помогут реализовать главную цель - как можно скорее провести демократические выборы в стране", - сказал для пресс-релиза Ландсбергис.

По данным ведомства, с участниками встречи также обсуждалась тема политзаключенных, находящихся в тюрьмах белорусского режима. По оценкам, в настоящее время их насчитывается более 1,2 тысячи.

Ландсбергис выразил поддержку желанию белорусского народа противостоять участию белорусского режима в агрессии России против Украины, а также усилиям Кремля по уничтожению независимости Беларуси.

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