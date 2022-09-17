Глава МИД Литвы призывает как можно скорее вооружить Украину: танки говорят громче слов

"Слова не предотвратили массовые захоронения. Одно только осуждение не положит конец этому геноциду. Танки говорят громче слов. Вооружать Украину сейчас - значит сейчас", — написал Г. Ландсбергис в своем Twitter-аккаунте.
ELTA напоминает, что в городе Изюм на северо-востоке Украины, который всего несколько дней назад был отбит у российских войск, обнаружено массовое захоронение, сообщил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские СМИ сообщают, что в лесу нашли более 440 тел.
Сотни тел также были обнаружены в Буче, пригороде столицы, после ухода российской армии из-под Киева в начале апреля. Российских солдат обвиняют в совершении там военных преступлений против мирного населения.
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