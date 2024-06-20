Глава МИД Литвы призывает к безвизу для граждан Армении

„Мы приветствуем растущее стремление Армении укреплять связи с ЕС. Мы поддерживаем как можно более активную роль ЕС в Армении. Мы поддерживаем скорейшее начало визового диалога ЕС с Арменией, цель которого – открыть гражданам Армении возможность путешествовать в ЕС без виз“, – заявил Г. Ландсбергис на состоявшейся в четверг пресс-конференции.
„Мы убеждены, что реформы и быстрое сближение Армении с Европейским союзом (ЕС) наилучшим образом обеспечат независимость, безопасность и экономическое благополучие Армении. В настоящее время Армения является самой устойчивой демократией в регионе“, – подчеркнул он.
Его поддержал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнув, что большая интеграция в ЕС является приоритетом для этой страны.
„Хотелось бы подчеркнуть присоединение Армении к защите демократического будущего от авторитаризма. Эти процессы в Армении касаются не только демократии, но и необходимости доказать устойчивость демократического общества. По этой причине мы углубляем наше партнерство с ЕС“, – сказал А. Мирзоян, находящийся с визитом в Вильнюсе.
„Верю, что есть еще важные цели, которые необходимо достичь. Одна из них – визовая либерализация, которая позволит гражданам Армении приблизиться к ЕС“, – добавил он.
В ходе встречи министров иностранных дел обеих стран был подписан меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами Литвы и Армении о сотрудничестве в вопросах, связанных с Европейским союзом.
В ходе визита в Литву министр иностранных дел Армении встретится также со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.
Армения, долгое время поддерживавшая тесные отношения с Россией, рассматривает возможность вступления в ЕС.