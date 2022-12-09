"Без приказа напасть на Украину преступления, наверное, никогда бы не были совершены. Я считаю очень важным создать Специальный трибунал (...) и искать людей, хотя в некоторых случаях сделать это было бы очень сложно, кто отдал приказ о нападении на дружественную соседнюю страну, кто принял это решение, и кто его поддержал", - отметил Г. Ландсбергис после встречи с министром иностранных дел Австрии, и добавил, что эту дискуссию он надеется продолжить на следующей неделе в Брюсселе.

Кроме того, министр подчеркнул, что для победы Украины страны Запада обязаны продемонстрировать единство, чего, по его словам, президент России Владимир Путин от Запада не ожидал.

"Это доказательство того, что мы строим большое доверие с ЕС, Западом, и если мы сохраним это (единство – ELTA), я надеюсь и уверен, что Украина победит", - добавил он.

ELTA напоминает, что в пятницу в Австрии Г. Ландсбергис встретился с федеральным министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.