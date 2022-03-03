aA
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг призвал Европу осмелиться отказаться от российских энергоносителей и отключить все банки России от международной системы расчетов SWIFT.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Находящаяся с визитом в четверг в Вильнюсе министр иностранных дел Соединенного Королевства (СК) Лиз Трасс также призвала изолировать больше российских банков.

"Мы не можем сказать "А" и не сказать "Б" - мы должны стремиться к тому, чтобы все банки в России были отключены от SWIFT, мы должны осмелиться отказаться от импорта энергоресурсом из России", - сказал Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главами дипломатических ведомств Балтийских стран.

Статьи по теме:
Премьер Литвы заговорила об "атомных" санкциях в отношении России: это точно не SWIFT
Спикер Сейма Литвы: санкции ЕС могут привести к падению кремлевского режима

После вторжения России в Украину неделю назад страны Запада единодушно ввели широкие санкции, однако министр иностранных дел СК подчеркнула необходимость их ужесточения.

"Мы должны двигаться вперед, должны обеспечить, чтобы ни у какого российского банка не было доступа к SWIFT, должны продолжать ослаблять зависимость от ископаемого топлива из России, включая нефть, газ и уголь", - сказал он.

Сейчас от системы SWIFT отключено 7 российских банков. Санкции не распространяются на банки, через которые страны ЕС рассчитываются с Россией за энергоресурсы.

"Крайняя мера"

Министры стран Балтии и СК также подчеркнули необходимость как можно скорее помочь Украине, укреплять оборону восточного фланга НАТО.

"Все мы, находясь здесь, составили дорожную карту, по которой нам следует стремиться к результатам: дальнейшее укрепление восточного фланга, при этом особое внимание следует уделять странам Балтии, дальнейшая помощь Украине и действительно неподъемные санкции для России. Такова задача этих дней", - сказал Ландсбергис.

Часть экспертов говорит, что единственный способ остановить войска Кремля в Украине и обеспечить безопасность Европы - это вмешательство сил НАТО.

И все же министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что это "крайняя мера".

"Я считаю, что такие решения, как вовлечение НАТО - это крайняя мера. Их принимают все 30 государств-членов", - сказал он.

Заменить сдерживание на оборону

По словам Ландсбергиса, НАТО следует не только укреплять оборону восточного фланга, но и менять стратегию сдерживания на оборонную стратегию.

"Я считаю, что прежде всего это важное политическое изменения в смысле принятия решений. (...) Альянс должен направить не только месседж о сдерживании и политический месседж, но и очень конкретный месседж, конкретные средства, которые будут использованы для обороны", - сказал он.

Министр сказал, что не может комментировать тактические детали, но подчеркнул, что должны быть усилены все измерения безопасности: сухопутное, морское и воздушная оборона.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью союзники по НАТО прислали в Центральную и Восточную Европу дополнительные военные контингенты, разместили здесь дополнительно военную технику.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi filmai pagal tikras istorijas: dabartinių įvykių šviesoje įgaus kitokią prasmę

Delfi Plius Mantas Liekis

Natūralūs būdai kovoti su skydliaukės problemomis: teks peržvelgti ne tik lėkštės turinį, bet ir savo rutiną

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Giedrius Drukteinis

51 gyvenimo tiesa, kurios mes nenorime pripažinti

Delfi Plius Media Briefing

Revolut chief: accusations constructed under false statements and unrelated facts

TOP новостей

Сюрприз от мэра Вильнюса: посольство России будет стоять на улице Героев Украины

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 3 марта сообщил в...

Эксперт: единственный реальный выход – полное уничтожение российской армии

Майор запаса Литовской армии, эксперт по обороне Дарюс...

Ukraina

Война в Украине. Начались переговоры сторон, российские войска вошли в Энергодар

Противостояние российской агрессии со стороны...

Висагинцы создали петицию "Русскоязычное сообщество стран Балтии - против войны в Украине!"

На сайте Chang.org появилась петиция "Русскоязычное...

Премьер Литвы о неприятных новостях: акты вандализма помогают Кремлю создавать искусственные истории

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг на...