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Евросоюз думает о введении новых санкций в отношении России из-за вторжения в Украину, и литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призывает страны Сообщества отказаться от российской нефти.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

"Наверное, я не устану повторять, что мы должны идти дальше с санкциями, должны ввести новые ограничения. На мой взгляд, лучшим и самым эффективным шагом был бы отказ от торговли нефтью с Россией", - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, это решение "технически выполнимо" и это был бы "самый большой урон для бюджета России".

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"По правде говоря, на вырученные деньги Россия поддерживает курс рубля, тормозя эффективность других санкций", - сказал Ландсбергис.

ЕС объявил, что готовит новые санкции для России после того, как в городке Буча, контроль над которым переняла Украина, были обнаружены массовые захоронения и сотни жестоко убитых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в геноциде.

Пакет новых санкций для России планируется подготовить еще на этой неделе, потом его смогут обсудить министры ИД Евросоюза - либо на встрече глав дипломатических ведомств НАТО на этой неделе, либо на своей обычной встрече в начале следующей недели.

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