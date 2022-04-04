"Наверное, я не устану повторять, что мы должны идти дальше с санкциями, должны ввести новые ограничения. На мой взгляд, лучшим и самым эффективным шагом был бы отказ от торговли нефтью с Россией", - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, это решение "технически выполнимо" и это был бы "самый большой урон для бюджета России".

"По правде говоря, на вырученные деньги Россия поддерживает курс рубля, тормозя эффективность других санкций", - сказал Ландсбергис.

ЕС объявил, что готовит новые санкции для России после того, как в городке Буча, контроль над которым переняла Украина, были обнаружены массовые захоронения и сотни жестоко убитых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в геноциде.

Пакет новых санкций для России планируется подготовить еще на этой неделе, потом его смогут обсудить министры ИД Евросоюза - либо на встрече глав дипломатических ведомств НАТО на этой неделе, либо на своей обычной встрече в начале следующей недели.