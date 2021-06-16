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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис приветствует решение Европейского союза (ЕС) ввести санкции в отношении широкого списка нарушителей прав человека в Беларуси.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Комитет постоянных представителей в Совете ЕС в среду достиг соглашения о списке из 78 физических лиц и семи предприятий, ответственных за репрессии и систематические нарушения прав человека в Беларуси.

"Отрадно, что государствам-членам ЕС удалось договориться об одном из самых больших списков конкретных лиц и юридических субъектов, которые лично причастны к нарушениям прав человека в Беларуси", - сказал Г. Ландсбергис.

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Он добавил, что список составлялся с марта, когда режим Александра Лукашенко предпринял новые репрессии против прессы и журналистов в Беларуси и продолжил грубые нарушения прав человека.

Этот правовой акт и список окончательно утвердят министры ИД на своей встрече 21 июня.

"Очевидно, что ЕС предпринимает амбициозные и последовательные действия и не станет мириться с преступлениями режима", - сказал министр.

Список был дополнен лицами и предприятием, которые способствовали незаконному принуждению к посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги.

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