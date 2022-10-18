В понедельник в Люксембурге министр иностранных дел Г. Ландсбергис принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где министры обсудили военную агрессию России против Украины и способы помощи раздираемой войной стране, а также отношения ЕС с Китаем.

На заседании Совета было принято политическое решение относительно миссии военной поддержки ЕС в Украине и предоставления дальнейшей военной поддержки через Европейский фонд мира.

"Пришло время Европейскому союзу еще более решительно помогать Украине и, отвечая на просьбы Украины, стать лидером финансовой поддержки Украины, увеличить военную поддержку. Сегодня Дмитрий Кулеба обратился к нам из убежища, при грохоте взрывов. Все это происходит на европейском континенте, рядом с каждым из нас. ЕС должен немедленно взять на себя политическое лидерство в создании Специального трибунала для расследования преступления российской агрессии, а также в оценке роли Ирана в войне России против Украины. Лидерство ЕС необходимо и в продолжение жесткой санкционной политики, 9-й пакет санкций должен стать быстрым и бескомпромиссным ответом России за все совершенные ею зверства и новую волну эскалации против мирного населения", - отметил министр Г. Ландсбергис.

"Еще одна область роли ЕС – найти способы обеспечить надежную интернет-связь для Украины и тем самым защитить страну от [доброй воли] единственного интернет-провайдера. Литва полна решимости внести свой вклад, и я надеюсь, что ЕС как геополитический союз тоже", - сказал Г. Ландсбергис.

Министры также обсудили актуальные внешнеполитические вопросы: ситуацию в Иране, Эфиопии, Боснии и Герцеговине, подготовку к Конференции ООН по изменению климата, размещение гражданской миссии ЕС в Армении, на границе с Азербайджаном.

Министры обменялись мнениями о дальнейших отношениях ЕС с Китаем с целью обеспечения единства, экономической и стратегической устойчивости ЕС перед лицом геополитических изменений.