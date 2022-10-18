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Пришло время Европейскому союзу еще более решительно помогать Украине, сказал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник в Люксембурге министр иностранных дел Г. Ландсбергис принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где министры обсудили военную агрессию России против Украины и способы помощи раздираемой войной стране, а также отношения ЕС с Китаем.

На заседании Совета было принято политическое решение относительно миссии военной поддержки ЕС в Украине и предоставления дальнейшей военной поддержки через Европейский фонд мира.

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"Пришло время Европейскому союзу еще более решительно помогать Украине и, отвечая на просьбы Украины, стать лидером финансовой поддержки Украины, увеличить военную поддержку. Сегодня Дмитрий Кулеба обратился к нам из убежища, при грохоте взрывов. Все это происходит на европейском континенте, рядом с каждым из нас. ЕС должен немедленно взять на себя политическое лидерство в создании Специального трибунала для расследования преступления российской агрессии, а также в оценке роли Ирана в войне России против Украины. Лидерство ЕС необходимо и в продолжение жесткой санкционной политики, 9-й пакет санкций должен стать быстрым и бескомпромиссным ответом России за все совершенные ею зверства и новую волну эскалации против мирного населения", - отметил министр Г. Ландсбергис.

"Еще одна область роли ЕС – найти способы обеспечить надежную интернет-связь для Украины и тем самым защитить страну от [доброй воли] единственного интернет-провайдера. Литва полна решимости внести свой вклад, и я надеюсь, что ЕС как геополитический союз тоже", - сказал Г. Ландсбергис.

Министры также обсудили актуальные внешнеполитические вопросы: ситуацию в Иране, Эфиопии, Боснии и Герцеговине, подготовку к Конференции ООН по изменению климата, размещение гражданской миссии ЕС в Армении, на границе с Азербайджаном.

Министры обменялись мнениями о дальнейших отношениях ЕС с Китаем с целью обеспечения единства, экономической и стратегической устойчивости ЕС перед лицом геополитических изменений.

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