Глава МИД Литвы примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник в Брюсселе примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где, как ожидается, будет обсуждаться агрессия России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

Как указывает МИД, по мере приближения второй годовщины широкомасштабной агрессии России против Украины министры продолжат обсуждение обязательств ЕС в области безопасности перед Украиной, включая военную поддержку и дальнейшие санкции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дистанционно примет участие в заседании Совета по иностранным делам.

"Министры обсудят ситуацию в регионе Ближнего Востока с целью предотвращения дальнейшего распространения конфликта в регионе, обсудят сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи Газе, безопасность на море и меры по борьбе с терроризмом. В ходе встречи состоится неформальная дискуссия с главным координатором ООН по гуманитарной помощи и восстановлению в Газе Сигрид Кааг", - говорится в пресс-релизе МИД.

Как указывает МИД, министры также обсудят ситуацию в Сахеле и участие ЕС в регионе.
Перед заседанием Советом ЕС по иностранным делам по приглашению верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля состоится министерская встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

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