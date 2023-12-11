Глава МИД Литвы примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник в Брюсселе примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где запланированы обсуждения российской агрессии против Украины, ситуации в Израиле и регионе, а также ситуации в регионе Сахеля, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

Как указывает МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из ЕС о текущей ситуации в стране и приоритетах.

На мероприятии министры иностранных дел обсудят обязательства ЕС в области безопасности перед Украиной, включая дальнейшую военную поддержку ЕС и ее устойчивые долгосрочные поставки, в рамках подготовки к заседанию Европейского совета.

Также будет обсуждаться дальнейшее усиление санкций ЕС против России.

"Министры обсудят ситуацию в регионе Ближнего Востока после террористических атак ХАМАС на Израиль, координацию действий с партнерами для предотвращения дальнейшей эскалации в регионе. В ходе совета министры обсудят ситуацию в регионе Сахеля, потребность в сохранении участия ЕС, необходимость борьбы с экстремизмом и нелегальной миграцией, а также пути прекращения возможного распространения терроризма", - говорится в сообщении МИД.

Как указывает министерство, накануне заседания Совета по иностранным делам по приглашению главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля также проводится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской, а перед советом – совместная министерская встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. После заседания совета состоится ежегодная встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

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