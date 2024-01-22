Глава МИД Литвы примет участие в Совете ЕС по иностранным делам

 
он обсудит российскую агрессию против Украины и ситуацию в Израиле
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис примет участие в Совете Европейского союза (ЕС) по иностранным делам в Брюсселе, где запланировано обсуждение российской агрессии против Украины и ситуации в Израиле.

Как сообщило Министерство иностранных дел (МИД), на заседании Совета планируется продолжить обсуждение политических обязательств ЕС и обязательств в сфере безопасности перед Украиной, включая военную поддержку.

Также будут обсуждаться такие вопросы как использование замороженных российских активов для восстановления Украины, ответственность России, поддержка реализации Украинской формулы мира и следующие шаги после принятия решения о начале переговоров о вступлении Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет дистанционное участие в работе Совета по иностранным делам.

Министры также обсудят ситуацию в ближневосточном регионе после террористических атак ХАМАС на Израиль, координацию действий с партнерами в целях предотвращения дальнейшей эскалации, сотрудничество во имя мира и предоставление гуманитарной помощи Газе. Кроме того, будет затронут вопрос морской безопасности и мер по борьбе с терроризмом.

В работе Совета примет дистанционное участие и министр иностранных дел Израиля, запланирована дискуссия с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании и Египта и генеральным секретарем Лиги арабских государств, а также дискуссия с министром иностранных дел Палестины, сообщили в МИД.

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