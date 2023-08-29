29 августа 2023 г. 09:13

Глава МИД Литвы: приговор троим судьям – очередное нагнетание обстановки со стороны кремлевского режима

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что постановление Московского суда об аресте троих литовских судей, огласивших приговоры по делу 13 января, является очередной попыткой кремлевского режима нагнетать обстановку.

"Россия не раз использовала это дело в своей пропаганде, искажала события дела, фальсифицировала исторические факты. Поэтому заочный приговор троим судьям является очередным нагнетанием обстановки со стороны кремлевского режима, что еще раз подтверждает, что рассмотрение и решение по делу о 13 января, или, как я уже говорил, по литовскому Нюрнбергскому делу в нашей стране было законным ", – сказал в понедельник Г. Ландсбергис в своем комментарии для ELTA.

По словам главы литовской дипломатии, во всех международных форматах Литва активно поднимала и продолжает поднимать вопрос преследования судей по делу 13 января.

В понедельник Telegram-канал "Медиазона", со ссылкой на информацию пресс-службы суда, сообщил о том, что 17 августа Московский суд заочно вынес постановление об аресте троих литовских судей, вынесших приговор по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Российские следователи обвиняют литовских судей в вынесении "заведомо незаконного приговора" (часть 2 статьи 305 УК); такое обвинение влечет за собой наказание в виде лишения свободы.

Все трое судей ранее числились в базе данных федерального розыска Министерства внутренних дел.

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