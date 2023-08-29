Глава МИД Литвы: приговор троим судьям – очередное нагнетание обстановки со стороны кремлевского режима

"Россия не раз использовала это дело в своей пропаганде, искажала события дела, фальсифицировала исторические факты. Поэтому заочный приговор троим судьям является очередным нагнетанием обстановки со стороны кремлевского режима, что еще раз подтверждает, что рассмотрение и решение по делу о 13 января, или, как я уже говорил, по литовскому Нюрнбергскому делу в нашей стране было законным ", – сказал в понедельник Г. Ландсбергис в своем комментарии для ELTA.
По словам главы литовской дипломатии, во всех международных форматах Литва активно поднимала и продолжает поднимать вопрос преследования судей по делу 13 января.
В понедельник Telegram-канал "Медиазона", со ссылкой на информацию пресс-службы суда, сообщил о том, что 17 августа Московский суд заочно вынес постановление об аресте троих литовских судей, вынесших приговор по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Российские следователи обвиняют литовских судей в вынесении "заведомо незаконного приговора" (часть 2 статьи 305 УК); такое обвинение влечет за собой наказание в виде лишения свободы.
Все трое судей ранее числились в базе данных федерального розыска Министерства внутренних дел.