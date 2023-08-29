Глава МИД Литвы: приговор троим судьям – очередное нагнетание обстановки со стороны кремлевского режима

"Россия не раз использовала это дело в своей пропаганде, искажала события дела, фальсифицировала исторические факты. Поэтому заочный приговор троим судьям является очередным нагнетанием обстановки со стороны кремлевского режима, что еще раз подтверждает, что рассмотрение и решение по делу о 13 января, или, как я уже говорил, по литовскому Нюрнбергскому делу в нашей стране было законным ", – сказал в понедельник Г. Ландсбергис в своем комментарии для ELTA.