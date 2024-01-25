Глава МИД Литвы прибыл с официальным визитом в Украину

"2024 год будет особенно важен для хода войны в Украине. Есть сценарии, что Украина получит более сильную поддержку со стороны Запада и ее позиции укрепятся. Однако прогнозируются и более сложные сценарии.

Начало года – хорошая возможность сначала обсудить этот год с коллегой Д. Кулебой. С ним мы поговорим обо всех сценариях этого года и о том, что мы можем сделать, чтобы избежать более сложных для Украины сценариев.

Кроме того, Литва осуществляет и будет реализовывать для Украины ряд различных проектов, связанных как с восстановлением, так и с другой помощью", - об основных целях своего визита журналистам в Киеве рассказал Г. Ландсбергис.