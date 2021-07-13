Глава МИД Литвы: при подготовке миграционных поправок искали компромисс

"Я знаю, что шел поиск определенных компромиссов, возможно, некоторые замечания и будут учтены, но, все же мне кажется, что сегодня мы должны послать очень четкий сигнал о кризисном положении. Прежде всего, мы должны остановить кризис", – сказал во вторник в Сейме политик журналистам.
В понедельник Институт мониторинга прав человека, Центр прав человека, неправительственная организация (НПО) Diversity Development Group и Красный Крест Литвы обратились к правительству, Сейму и МВД с призывом пересмотреть "изменения законов".
По мнению НПО, представленные на рассмотрения Сейма поправки, целью которых является взятие под контроль миграционного кризиса, по существу узаконят нарушения прав человека и поставят уязвимых лиц в небезопасное положение.
Депутаты намерены принять поправки, которые сократят процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища до 10 дней.
Выдвигаемые правительством поправки также ограничат свободное передвижение по территории Литвы мигрантов, которые незаконно пересекли границу, ограничат прочие их права, когда в стране в связи с наплывом мигрантов объявлена экстремальная ситуация.
НПО утверждают, что все ограничения без исключений будут применяться и в отношении уязвимых лиц – матерей с детьми, несовершеннолетних, которые прибыли без сопровождения, беременных женщин.
В свою очередь глава МИД подчеркнул, что в данный момент Литва сталкивается с ситуацией, которая "не является обычным миграционным кризисом".
"Наша правовая база была создана для идеальных обстоятельств", – подчеркнул министр.
Он также отметил, что с учетом замечаний правовые акты в будущем могут уточняться.
В целом в этом году на участке границы Литвы с Беларусью задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.
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