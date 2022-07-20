aA
При обсуждении санкций в отношении России в Евросоюзе (ЕС) вопрос калининградского транзита Литва поднимала на всех уровнях, утверждает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Вопрос поднимался, на всех уровнях - от совета глав стран-членов ЕС, насколько мне известно, точно также я поднимал, точно также посол поднимал. Вопрос Калининграда поднимался как требующий особого внимания", - в среду на встрече с фракций Союза демократов "Во имя Литвы" заявил министр.

Глава Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис спросил министра, правда ли, что при обсуждении санкций в отношении России политики Литвы сознательно решили не поднимать вопрос Калининграда, полагая, что он решится сам собой.

Статьи по теме:
Спикер Сейма не видит ответственности Литвы за изменившуюся позицию ЕК по транзиту в Калининград
Глава МИД Литвы: вопреки отрицающей это кремлевской пропаганде, для России введен квотный режим

"По Калининграду не могу подтвердить такую информацию, не было ни формального, ни неформального решения, что вопрос не будет подниматься", - ответил Г. Ландсбергис.

Оппозиционный Союз демократов "Во имя Литвы" в среду пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса для разъяснения ситуации, когда Еврокомиссия (ЕК) изменила позицию по калининградскому транзиту.

Демократы полагают, что новое разъяснение Еврокомиссии, которое позволило перевозить из России в Калининградскую область через Литву товары, находящиеся под санкциями, свидетельствует, что государство "не смогло защитить свою позицию по этому вопросу и так была нарушена суть санкций".

Кроме того, оппозиционные парламентарии заявили об отсутствии стратегической коммуникации между Министерством иностранных дел и правительством, из-за чего СМИ Литвы вынуждены цитировать российские источники вместо информации от официальных ведомство Литвы.

ЕК на прошлой неделе с новыми правилами разрешила России перевозить попадающие под санкции товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.

Ранее Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попали под санкции.

Это вызвало возмущение со стороны России, а ЕК сообщила, что намерена подготовить новый документ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД: Литва добивалась публичных разъяснений ЕК по транзиту, а не его изменений

Литва добивалась от Еврокомиссии (ЕК) публичных...

СМИ: Литва в апреле знала, что Еврокомиссия представит новые пояснения по транзиту

Литва еще в апреле была проинформирована о том, что...

TOP новостей

Arūnas Dulkys Palanga

Министр здравоохранения Литвы предупреждает: когда будет введен карантин из-за COVID-19

Вероятно, что волна COVID-19 до сентября будет расти,...

В Литве начинают устанавливать "умные" счетчики: во сколько это обойдется жителям

Совсем скоро в Литве начнут устанавливать разумные...

Парламент Литвы ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Сейм Литвы в среду проголосовал по вопросу...

Отдыхающих в Паланге удивляют цены: холодный борщ стоит 8 евро

Отдыхающие в Паланге отмечают, что цены в этом году...

Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus Palangos maisto turgus

Палангский рынок: как сэкономить на покупках

Где в Паланге можно найти свежие ягоды и овощи? Конечно...