Глава МИД Литвы предлагает вернуться к идее всеобщей воинской обязанности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что ситуация с безопасностью в Литве может существенно измениться в ближайшие три-пять лет. Поэтому, подчеркивает глава литовской дипломатии, государство должно ввести всеобщий призыв. По мнению политика, такой шаг государства стал бы четким сигналом агрессору.

"Прежде всего, мы посылаем сигнал нашему потенциальному противнику, что Литва, вся Литва готова защищаться и защищаться с оружием. Поэтому пришедший здесь встретит не тех, кто перебегает ручей, а тех, кто сражается", - сказал министр в среду вечером.

По мнению Г. Ландсбергиса, несмотря на пятую статью НАТО и предоставляемые ею гарантии, Литва должна пересмотреть всю стратегию обороны.

"Наша геополитическая позиция – чем дальше, тем больше полагаться на другие опоры, не только на НАТО как главную, которая остается главной, но и на Соединенные Штаты Америки как двустороннего партнера, выслушать их потребности, Германию, которая естественно, становится нашим очень сильным партнером, региональные государства, Польшу и страны Северной Европы, которые находятся рядом и присоединяются, присоединились к НАТО", - утверждает он.

О необходимости Литве как можно скорее оценить свою концепцию безопасности министр иностранных дел Г. Ландсбергис уже говорил.

По мнению политика, структура мира, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговор о возникших экзистенциальных угрозах.

"Я не могу сказать, что мы сегодня начали дискуссию, которая отражала бы реальную геополитическую ситуацию за пределами Литвы. Несмотря на то, что мы поддерживаем Украину и это один из самых объединяющих страну вопросов, мы не решились в полной мере сказать, насколько напрямую это связано с нашей безопасностью", - заявил Г. Ландсбергис.

"Я думаю, что Литва должна активно задуматься об изменении концепции безопасности и пирамиды безопасности, которая была построена 30 лет назад", - подчеркнул министр.

Говоря о военных угрозах Литве и восточному флангу НАТО, политик отметил, что осталось только одно неизвестное – вопрос, когда это произойдет.

"Я не могу сказать, когда это произойдет. Может быть, десятилетие, может быть, пять лет, может быть, несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но времени у нас может быть очень немного – я это действительно чувствую и очень четко осознаю", - сказал политик.

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