"Давайте предоставим Владимиру Путину шанс провести свободные выборы в Думу этой осенью, при участии оппозиции, а до этого времени остановит газопровод "Северный поток 2", – цитируются в пресс-релизе министерства слова Г. Ландсбергиса.

В понедельник он обсудит отношения Евросоюза и России в Совете по внешним сношениям ЕС.

"В совете преобладало мнение о том, что, невзирая на неконструктивное и враждебно повешение российских должностных лиц в отношении ЕС, необходимо укреплять поддержку ЕС и партнеров в адрес российского гражданского общества, независимых СМИ, молодежи и демократической оппозиции", – отметило министерство.

Г. Ландсбергис, согласно сообщению, реагируя на судебные процессы над оппозиционером Алексеем Навальным, предложил применить "личные санкции в отношении должностных лиц, ответственных за системные нарушения прав человека".

Министр также призвал ЕС соблюдать ценностную политику в отношении России, думать о россиянах и соответственно поступать с режимом.

По словам министра, Россия давно отказалась от демократии, уважения к правам человека и суверенитету соседних стран, поэтому ЕС не должен питать иллюзии о том, что поведение России может измениться, а реально оценивать действия России и делать выводы из уроков.

Главы дипломатии ЕС также обсудили и положение в Беларуси, Мьянме и Гонконге.

"Мы видим новую волну репрессий в Беларуси против СМИ и правозащитников. Если мы действительно хотим им помочь, давайте не будет откладывать четвертый пакет санкций, давайте будем стремиться к расследованию преступлений, совершенных белорусскими властями – виновные должны ответить за свои преступления. А также как можно быстрее давайте предоставим план экономической помощи демократической Беларуси, это даст людям перспективу", – сказал Г. Ландсбергис.

Он обратил внимание на то, что Беларусь использует миссию экспертов Европейской группы ведомств, регулирующих атомную безопасность, (ENSREG) на Белорусской АЭС в Островце в пропагандистских целях, стремится легитимировать атомную станцию, не отвечающую международным стандартам.

На удаленной встрече министров иностранных дел ЕС с Госсекретарем США А. Блинкеном обсуждались приоритеты трансатлантического сотрудничества.

Г. Ландсбергис акцентировал роль США как стратегического партнера и гаранта европейской безопасности, призывал более активно общаться и координировать действия ЕС и США в вопросах России, Китая, активно поддерживать евроатлантические устремления стран Восточного партнерства.