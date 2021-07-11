Министр Габриэлюс Ландсбергис представит это предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе в воскресенье вечером. С ними он встретится для обсуждения позиций перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.
"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС", - сказал Ландсбергис в комментарии, присланном BNS.
"Наша политика в целом должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима - мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе", - добавил он.
Министр конкретных предложений по санкциям не назвал.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Невидимые портреты мигрантов: говорят и по-русски, и по-английски, некоторые пересекают границу без вещей (130)
В июле в Литве задержали рекордные потоки следующих в...
Глава МИД Литвы предлагает новые санкции ЕС в отношении Беларуси за разжигание миграционного кризиса (43)
Литва предлагает новые санкции Европейского союза (...
Военный эксперт из Беларуси: у Лукашенко расчет на то, чтобы запугать литовцев (93)
Как белорусские официальные лица объясняют рост...
Зачарованные морем: как 100 лет назад Литва создавала флот и причем здесь гибель "Титаника"? (71)
В этом году Литва отмечает 100-летие со дня основания...